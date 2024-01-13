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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 29 Hedef İmha Edildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 29 Hedef İmha Edildi

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı sonucunda Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 29 hedef başarılı bir şekilde imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gece boyunca gerçekleştirdiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 29 Hedef İmha Edildi
13.01.2024 - 12:00,
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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 29 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gece boyunca 29 hedefin imha edildiğini duyurdu.

MSB tarafından paylaşılan görüntülerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda hedeflerin imha edildiği anlara yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Irak, Savunma, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 29 Hedef İmha Edildi - Son Dakika


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