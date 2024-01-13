Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 29 Hedef İmha Edildi

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 29 hedef imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gece boyunca 29 hedefin imha edildiğini duyurdu.
MSB tarafından paylaşılan görüntülerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda hedeflerin imha edildiği anlara yer verildi. - ANKARA
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