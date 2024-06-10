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Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen orman yangını, helikopter ile müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Harlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, karadan ve havadan yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Yangına; 6 ilk müdahale Aracı, 8 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 Helikopter ile 55 personel müdahale etti. Helikopterin yangına havadan müdahale ettiği anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.