Havai Fişekler Yangın Çıkardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçtan atılan havai fişek, paniğe neden olurken buğday tarlasında yangın çıkmasına sebep oldu.

Olay, Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Beyaz renkli bir otomobilden dışarıya havai fişek ateşlendi. Cadde boyunca art arda patlayan fişekler çevrede büyük korkuya yol açtı. Ateşlenen havai fişeklerden çıkan kıvılcımlar, yol kenarındaki buğday tarlasına sıçrayarak yangına sebep oldu. Şüpheliler geldikleri araçla kayıplara karıştığı görüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Polis, havai fişekleri ateşleyip olay yerinden uzaklaşan araçtaki şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. - BURSA