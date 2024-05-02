Havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu kurtarıldı
ADIYAMAN - Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Adıyaman merkez Yenimahalle 2607 sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Binanın havalandırma boşluğuna giren kedi 3 yavru dünyaya getirdi.
Havalandırma boşluğunda sürekli ses çıkaran kedileri fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, bir evin banyo penceresinden havalandırma penceresine girerek, anne kedi ve 3 yavrusunu kurtardı.
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