Havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu kurtarıldı

Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Adıyaman merkez Yenimahalle 2607 sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Binanın havalandırma boşluğuna giren kedi 3 yavru dünyaya getirdi. Havalandırma boşluğunda sürekli ses çıkaran kedileri fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, bir evin banyo penceresinden havalandırma penceresine girerek, anne kedi ve 3 yavrusunu kurtardı.

02.05.2024 00:22  Güncelleme: 00:23
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Havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Adıyaman merkez Yenimahalle 2607 sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Binanın havalandırma boşluğuna giren kedi 3 yavru dünyaya getirdi.

Havalandırma boşluğunda sürekli ses çıkaran kedileri fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, bir evin banyo penceresinden havalandırma penceresine girerek, anne kedi ve 3 yavrusunu kurtardı.

Kaynak: İHA

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