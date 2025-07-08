Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti

İtalya'nın Milano kentindeki Orio al Serio Havalimanı'nda (Milano Bergamo) akılalmaz bir olay yaşandı. Yaklaşık 35 yaşlarında olduğu belirtilen bir adam, havalimanına izinsiz giriş yaptıktan sonra bir uçağın motoruna kapılarak hayatını kaybetti.

Salı sabahı yerel saatle 10.20'de meydana gelen olayda, Volotea Havayolları'na ait Asturias (İspanya) seferini yapacak olan Airbus A319 tipi uçak kalkış için hazırlanıyordu. O sırada bu kimliği açıklanmayan adam, otomobiliyle havaalanına ters yönden girdi, aracını terk edip terminale doğru koştu.

Güvenliği aşarak uçakların bulunduğu piste çıkan adam, polislerin tüm müdahalesine rağmen durdurulamadı. Koşarak uçağa yönelen şahıs, uçağın motoruna çok yaklaşınca motor tarafından içeri çekildi ve feci şekilde can verdi.

Volotea Havayolları olayı doğrularken, adamın uçakla veya şirketle bir bağlantısı olmadığını, yolcu da olmadığını açıkladı.

Uçuşların durmasına neden olan olayın ardından dokuz uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi, çok sayıda uçuş iptal edildi. Ryanair'in birçok Avrupa şehrine yapacağı seferler de etkilendi. Havalimanı işletmecisi SACBO, olayın nedeninin yetkililer tarafından araştırıldığını duyurdu.

Havalimanındaki uçuşlar, olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra yeniden başladı.

Olay, sadece Milano'da değil, Avrupa genelinde büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde de İspanya'daki Palma Havalimanı'nda yanlış yangın alarmı nedeniyle yaşanan tahliye sırasında 18 kişi yaralanmıştı.