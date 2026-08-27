Havalimanında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nda çalıştığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Örenşar köyünde bulunan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, havalimanında çalışan Enes Tunç (23), terminal binası içersinde çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Tunç, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Köse Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köse Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Enes Tunç, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.