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Havaya ateş açan magandalar gözaltına alındı - Son Dakika
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Havaya ateş açan magandalar gözaltına alındı

Bursa'da silahla havaya ateş açan şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Havaya ateş açan magandalar gözaltına alındı
13.12.2023 - 23:49,
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Havaya ateş açan magandalar gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da silahla havaya ateş açan şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde Beşevler Meydanı üzerinde silahla havaya ateş açan şahısları, sosyal medyaya yüklenen video ele verdi. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri H.T ve D.D kullandıkları silah ile aynı gün silahları ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Genel Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Mustafakemalpaşa, Bursa, Güvenlik, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havaya ateş açan magandalar gözaltına alındı - Son Dakika


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