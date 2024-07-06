Havaya ateş açtı, kurşunlar ev ve araca isabet etti - Son Dakika
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Havaya ateş açtı, kurşunlar ev ve araca isabet etti

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Elazığ'da alacak verecek tartışmasında havaya ateş eden şahısların silahından çıkan kurşunlar, bir dairenin balkon ile camına ve park halindeki araca isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 kişi gözaltına alındı.

06.07.2024 12:14
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Havaya ateş açtı, kurşunlar ev ve araca isabet etti

ELAZIĞ - Elazığ'da alacak verecek tartışmasında havaya ateş eden şahısların silahından çıkan kurşunlar, bir dairenin balkon ile camına ve park halindeki araca isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saat 01.00 sularında Ataşehir Mahallesi 2070'inci sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden bir grup mahalleye geldi. Havaya ateş açan grubun silahından çıkan kurşunlar sokak üzerinde bulunan bir dairenin balkon duvarına ve camına isabet etti. Kurşunlar, park halindeki bir araca da isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar meydana geldi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Havaya ateş açtı, kurşunlar ev ve araca isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havaya ateş açtı, kurşunlar ev ve araca isabet etti - Son Dakika
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