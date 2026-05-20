Havran'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

20.05.2026 21:28
Balıkesir'in Havran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Edremit yolu Karaoğlanlar Mahallesi yol ayrımı yakınlarında, B.Y. idaresindeki otomobil ile A.Ç. yönetimindeki diğer araç çarpıştı. Kazada sürücü A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havran İtfaiye ekipleri, muhtemel bir yangın ya da parlama riskine karşı anında müdahalede bulundu. Yaralı sürücü., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kaza nedeniyle Balıkesir-Edremit karayolunun Havran mevkiinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

