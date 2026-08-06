Havsa'da Tırda Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havsa'da Tırda Yangın Panik Yarattı

Havsa\'da Tırda Yangın Panik Yarattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Havsa ilçesinde tırın dorsesinde çıkan yangın, diğer sürücülerin uyarısıyla önlendi.

Edirne'nin Havsa ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Diğer sürücülerin selektör ve korna çalarak yaptığı uyarıyı fark eden tır şoförü, aracı yol kenarına çekip çekiciyi dorseden ayırarak faciayı önledi.

Olay, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Çukurköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın dorsesinde fren balatalarından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Dorseden yükselen duman ve alevleri fark eden diğer sürücüler, selektör yapıp korna çalarak tır sürücüsünü uyardı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenli şekilde yol kenarına çekerek çekiciyi dorseden ayırdı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Olay sırasında bölgeden geçen İl Özel İdaresi ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında dorse kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Edirne, Havsa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havsa'da Tırda Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Topladıkları mantardan zehirlenen yaşlı çiftin durumu ağır Topladıkları mantardan zehirlenen yaşlı çiftin durumu ağır
Görüntüler Bodrum’dan Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüler Bodrum'dan! Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım’a bulaşmanın bedeli ağır oldu Aziz Yıldırım'a bulaşmanın bedeli ağır oldu
Her saniyesi korkunç Ayı, yakaladığı iki kardeşi diri diri yedi Her saniyesi korkunç! Ayı, yakaladığı iki kardeşi diri diri yedi
76 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, 28 yaşındaki partneriyle yakınlaşırken görüntülendi 76 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, 28 yaşındaki partneriyle yakınlaşırken görüntülendi
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu’nun ailesiyle görüştü Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü

12:17
Yapay zeka telifleri ve yıllar sonra çözülen cinayetler: Ekrem Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı
Yapay zeka telifleri ve yıllar sonra çözülen cinayetler: Ekrem Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı
11:46
Ahbap Derneği için yolun sonu Fesih için dava açıldı, derneğe yönetim kayyumu atandı
Ahbap Derneği için yolun sonu! Fesih için dava açıldı, derneğe yönetim kayyumu atandı
11:40
Bakan Gürlek: İnternet gazeteciliği tek çatı altında toplanmalı, yasal düzenlemeye hazırız
Bakan Gürlek: İnternet gazeteciliği tek çatı altında toplanmalı, yasal düzenlemeye hazırız
11:36
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında
11:14
26 yaşındaki Müge’nin acı sonu Katilini görmüş ama emin olamamış
26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış
11:05
Bulgaristan’da yeni dönem yarın başlıyor Artık sadece Euro kullanılacak
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 15:02:23. #7.13#
SON DAKİKA: Havsa'da Tırda Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.