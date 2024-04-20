Havza Kılavuz Ormanı'nda korkutan yangın
SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.
19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Kılavuz Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başladı ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kavak Orman İşletme Müdürlüğü ve Havza Orman İlçe Şefliği ve vatandaşlar müdahalede bulundu.
SASKİ ekipleri tarafından sağlanan su arazözleriyle desteklenen çalışmalarda, bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda örtü yangını ağaçlara fazla zarar vermeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.
Yangın sonrası ekipler, soğutma çalışmalarını gerçekleştirirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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