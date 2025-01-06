Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendi tabancasıyla intihar eden polis memuru Sinan Cem Bayır, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sinan Cem Bayır'ın kanser tedavisi gördüğü ve canına kıydığı öğrenildi. 2 çocuk babası Bayır'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Sinan Cem Bayır için Derince Çenedağ Mahallesi İmam Hüseyin Cemevi'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Bayır'ın cenazesi, Derince Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Derince Kaymakam Vekili ve Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Belediye Meclis Üyesi Ünal Akyüz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Zihni Manap, Derince Emniyet Müdürü Sinan Arslan, Bayır'ın yakınları ve meslektaşları katıldı. - KOCAELİ