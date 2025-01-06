Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendi tabancasıyla intihar eden polis memuru Sinan Cem Bayır, son yolculuğuna uğurlandı.

06.01.2025 17:49  Güncelleme: 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendi tabancasıyla intihar eden polis memuru Sinan Cem Bayır, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sinan Cem Bayır'ın kanser tedavisi gördüğü ve canına kıydığı öğrenildi. 2 çocuk babası Bayır'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Sinan Cem Bayır için Derince Çenedağ Mahallesi İmam Hüseyin Cemevi'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Bayır'ın cenazesi, Derince Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Derince Kaymakam Vekili ve Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Belediye Meclis Üyesi Ünal Akyüz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Zihni Manap, Derince Emniyet Müdürü Sinan Arslan, Bayır'ın yakınları ve meslektaşları katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sinan Cem, 3-sayfa, kocaeli, Körfez, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor
18:30 Musk’ın ’Çocuk istismarı’ iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
16:22 Trump, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor
09:43 Sigaraya okkalı zam En ucuzu 81 lira oldu Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 19:11:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.