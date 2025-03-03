Hayfa'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Hayfa'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Hayfa\'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

İsrail'in Hayfa şehrinde bir otobüs terminalinde bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

03.03.2025 15:33
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İsrail'de bir otobüs terminalinde 5 kişiyi bıçaklayan saldırganın 20'li yaşlarda bir İsrail vatandaşı olduğu açıklandı.

İsrail'in Hayfa şehrinin merkezindeki bir otobüs terminalinde bir şahıs 5 kişiyi bıçakladı. Olayda boynundan yaralanan 70'li yaşlardaki bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Saldırgan, bir güvenlik görevlisi ve silahlı bir sivil tarafından vurularak olay yerinde öldürüldü.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 30'lu yaşlarda bir erkek ve bir kadın ile 15 yaşında bir erkek çocuğun durumunun ciddi olduğu, 70'li yaşlardaki bir kadının sağlık durumunun ise orta dereceli olduğu ifade edildi.

İsrail polisi saldırganın kimliğini açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren 20'li yaşlardaki şahsın Dürzi toplumundan bir İsrail-Alman vatandaşı olduğu ve olay yerine otobüsle gittiği belirtildi. İstasyona vardığında yolcuları bıçaklamaya başlayan saldırganın daha sonra otobüsten indiği ve çevredekileri bıçakladığı kaydedildi. İsrail medyası saldırganın isminin Yitro Shaheen olduğunu duyurdu. Polis, Shaheen'in son aylarını yurtdışında geçirdiğini ve geçtiğimiz hafta İsrail'e döndüğünü belirtti. - HAYFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hayfa'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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