Haymana'da Çocuğa Otomobil Çarptı

Ankara Haymana'da bisikletiyle yola çıkan bir çocuğa, seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada çocuk hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sındıran Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yola çıkan çocuğa, yoldan geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletli çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuğa olay yerinde müdahale edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.