Haymana'da Tartışma Sonrası Ölüm - Son Dakika
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Haymana'da Tartışma Sonrası Ölüm

Arsa devri tartışmasında göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Naci Coşgun hayatını kaybetti.

03.05.2025 10:44
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Ankara'nın Haymana ilçesinde 1 Mayıs tarihinde şüpheli O.C ile arsa devri konusunda tartışan müşteki Naci Coşgun göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 1 Mayıs tarihinde müşteki Naci Coşgun(57) arsa devri konusunda şüpheli O.C ile tartışma yaşadı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle şüpheli O.Cn, kendisine ait iş yeri içerisinden tüfek alarak dışarı çıktı. Etraftaki vatandaşların müdahalesi üzerine şüpheli O.C'nin elinden tüfek alındı. Müşteki Naci Coşgun, şüpheliden şikayetçi olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Göğüs ağrısı şikayetiyle Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakımına kaldırılan müşteki Coşgun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Haymana'da Tartışma Sonrası Ölüm - Son Dakika

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