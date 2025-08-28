Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çıkırıkçı Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki E.B, evinin bahçesinde tüfekle kendini vurdu. Silah sesini duyan ailesi durumu sağlık ve jandarma ekibine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 30 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?