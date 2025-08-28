30 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

30 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti

30 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti
28.08.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 30 yaşındaki genç evinin bahçesinde av tüfeğiyle intihar etti. Şahsın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çıkırıkçı Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki E.B, evinin bahçesinde tüfekle kendini vurdu. Silah sesini duyan ailesi durumu sağlık ve jandarma ekibine bildirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Hayrabolu, İnceleme, Jandarma, Olaylar, 3-sayfa, Otopsi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 30 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
Beşiktaş’ta veda Bu akşam İstanbul’dan ayrılıyor Beşiktaş'ta veda! Bu akşam İstanbul'dan ayrılıyor
İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu’nun kapatıldığı iddialarını yalanladı İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu'nun kapatıldığı iddialarını yalanladı

15:40
Merve Terim’den Fenerbahçe’ye göndermeli paylaşım
Merve Terim'den Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım
15:17
Gram altında yeni rekor Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
Gram altında yeni rekor! Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
15:15
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
14:45
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
14:25
Soylu: Özel hakkında Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
14:18
Keşke biraz dik dursanız Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail’den özür dilediler
Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 15:57:29. #7.11#
SON DAKİKA: 30 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.