30 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çıkırıkçı Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki E.B, evinin bahçesinde tüfekle kendini vurdu. Silah sesini duyan ailesi durumu sağlık ve jandarma ekibine bildirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.