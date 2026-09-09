Hayrabolu'da iki araç birbirine sürttü, kamyonet devrildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki araç birbirine sürttü ve kazada kamyonet devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi ve jandarma inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Hayrabolu-Malkara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine sürttü. Yaşanan sürtünme nedeniyle araçlardan kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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