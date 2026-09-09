Hayrabolu'da iki araç birbirine sürttü, kamyonet devrildi - Son Dakika
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Hayrabolu'da iki araç birbirine sürttü, kamyonet devrildi

Hayrabolu\'da iki araç birbirine sürttü, kamyonet devrildi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki araç birbirine sürttü ve kazada kamyonet devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi ve jandarma inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Hayrabolu-Malkara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine sürttü. Yaşanan sürtünme nedeniyle araçlardan kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hayrabolu, 3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Tekirdağ, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayrabolu'da iki araç birbirine sürttü, kamyonet devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayrabolu'da iki araç birbirine sürttü, kamyonet devrildi - Son Dakika
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