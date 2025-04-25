Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
Alpullu Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında kurulan kontrol noktasında yapılan uygulamada, ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı.
Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hayrabolu'da Motosiklet Denetimi - Son Dakika
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