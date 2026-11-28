Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde semt pazarında meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili yürütülen çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarında yaşanan yankesicilik olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kimlikleri tespit edilen şüphelilerin ilçeye giriş yaptığı belirlendi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheliler, araçla Malkara yönüne kaçmaya başladı. Yaklaşık 23 kilometre süren kovalamacanın ardından şüphelilerin bulunduğu araç, Malkara ilçesine bağlı Karacagür Mahallesi çıkışında durduruldu. Araçta bulunan Ç.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, E.Ç., S.M. ve H.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ç. ve H.İ. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.