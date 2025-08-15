Hayrabolu\'da Yangın Paniği

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Hayrabolu ilçesi Alpullu Caddesi çevre yolu üzerinde yol kenarında bulunan gübrelerin henüz bilinmeyen bir sebeple yol kenarındaki hayvan gübresinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe yol açtı. Yangının yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ulaşmaması muhtemel bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.