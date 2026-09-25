Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Alparslan Yige görevine başladı.

Meslek hayatı boyunca İstanbul, Tunceli, İzmir ve Şırnak'ta çeşitli görevlerde bulunan Yige, 2024 yılından bu yana Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptı.

Hayrabolu'daki görevine başlayan Yige, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçenin güvenlik ve asayişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yige, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Güvenlik hizmetlerinin yalnızca olaylara müdahale etmekten ibaret olmadığını belirten Yige, suçun önlenmesine yönelik çalışmaların, vatandaşlarla işbirliğinin ve toplum destekli güvenlik anlayışının önem taşıdığını ifade etti.