Hayvan Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde hapis cezası ile aranan canlı hayvan hırsızlığı şüphelisi 1 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; büyükbaş veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.K. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY
