Hayvanların Dereyi Geçme Mücadelesi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası taşan dere, otlamadan dönen 10 büyükbaş hayvana zor anlar yaşattı. Akıntılı suları aşarak köye ulaşan hayvanların mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle taşan dereden geçmek zorunda kalan 10 büyükbaş hayvanın mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Yusufeli ilçesine bağlı Yamaçüstü köyü Kızıl mezrasında meydana geldi. Musa Dümlü'ye ait 10 büyükbaş hayvan, sabah saatlerinde otlamak için yaylaya çıkarıldı. Akşam saatlerinde bölgede etkili olan yağışın ardından köy deresinin debisi yükseldi ve dere taştı.

Otlamadan dönen hayvanlar, evlerine ulaşabilmek için taşan dereyi geçmek zorunda kaldı. Hayvan sahibi Musa Dümlü (43), sürüsüne eşlik ederek hayvanların güvenli şekilde karşıya geçmesini sağladı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, büyükbaş hayvanların kuvvetli akıntıya karşı ilerlemekte zorlandığı anlar yer aldı.

Zaman zaman akıntının etkisiyle güçlük yaşayan hayvanlar, uzun uğraşların ardından dereyi geçerek köye ulaştı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, hayvanların taşkın dereyi geçme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - ARTVİN