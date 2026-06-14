Hayvanların Dereyi Geçme Mücadelesi - Son Dakika
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Hayvanların Dereyi Geçme Mücadelesi

Hayvanların Dereyi Geçme Mücadelesi
14.06.2026 13:23
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Yusufeli'nde sağanak sonrası taşan dereyi geçmekte zorlanan 10 büyükbaş hayvanın mücadelesi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası taşan dere, otlamadan dönen 10 büyükbaş hayvana zor anlar yaşattı. Akıntılı suları aşarak köye ulaşan hayvanların mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle taşan dereden geçmek zorunda kalan 10 büyükbaş hayvanın mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Yusufeli ilçesine bağlı Yamaçüstü köyü Kızıl mezrasında meydana geldi. Musa Dümlü'ye ait 10 büyükbaş hayvan, sabah saatlerinde otlamak için yaylaya çıkarıldı. Akşam saatlerinde bölgede etkili olan yağışın ardından köy deresinin debisi yükseldi ve dere taştı.

Otlamadan dönen hayvanlar, evlerine ulaşabilmek için taşan dereyi geçmek zorunda kaldı. Hayvan sahibi Musa Dümlü (43), sürüsüne eşlik ederek hayvanların güvenli şekilde karşıya geçmesini sağladı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, büyükbaş hayvanların kuvvetli akıntıya karşı ilerlemekte zorlandığı anlar yer aldı.

Zaman zaman akıntının etkisiyle güçlük yaşayan hayvanlar, uzun uğraşların ardından dereyi geçerek köye ulaştı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, hayvanların taşkın dereyi geçme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanların Dereyi Geçme Mücadelesi - Son Dakika

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