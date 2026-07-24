Hazal Kaya: AHBAP’a 120 Bin TL Bağışladım

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, "2020 yılında yardım faaliyetleri nedeniyle Haluk Levent'in kendisine telefonla ulaştım ancak herhangi bir tanışıklıklığımız yok. AHBAP'a şahsen 120 bin TL bağış yaptım Ben de mağdurum. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikayet hakkımı gerekli olursa kullanacağım" dedi.

Oyuncu Hazal Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. Ünlü oyuncu ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

"Haluk Levent'le hiç yüz yüze görüşmedim"

İfadesinde Haluk Levent ile olan iletişimine değinen Hazal Kaya, "Haluk Levent'i 2020 yılında kendisinin SMA'lı çocuklar hakkında yaptığı yardım faaliyetlerine ilişkin ben de aynı şekilde yardım faaliyetlerinde bulunmam sebebiyle bana telefonla ulaştı. Kendi benzer yöndeki faaliyetlerinden bahsetti ama somut bir yardım talebinde bulunmadı. Hem bu süreçte hem de sonraki süreçte kendisi ile hiç yüz yüze görüşmedim. Aynı şekilde telefonla da başkaca görüşmemiz olmadı. Bu nedenle bir tanışıklığımız bulunmamaktadır" dedi.

"Yayına kendi isteğimle katılmak amacıyla gittim"

Deprem döneminde yardım faaliyetlerine destek olmak amacıyla Babala TV'nin canlı yayınına katıldığını belirten Kaya, "Deprem döneminde ben de her Türk vatandaşı gibi yardımda bulunmak istedim. O sırada Babala TV'nin canlı yayınını gördüğümde kendim katılmak amacıyla yayının yapıldığı ofise gittim. Buraya gitmem konusunda herhangi birinin çağrısı veya yönlendirmesi olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaya, deprem döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımlarının yardım amacı taşıdığını belirterek, "Oradaki beyanlarımız ve sonrasındaki süreçte şahsi sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar tamamen depremden zarar görmüş insanlara yardımcı olmak kastıylaydı" dedi.

"AHBAP'a 120 bin TL bağış yaptım"

Deprem döneminde hamile olduğunu ve yaşananlardan duygusal olarak etkilendiğini ifade eden Kaya, yardım faaliyetlerine ilişkin, "Depremde birçok hamile kadın veya çocuk da etkilendiği için özellikle kendimi yardım etmek zorunda hissettim. Bu sebeple elimden geldiğince yardımlarda bulundum. AHBAP'a şahsen 120 bin TL bağış yaptım" şeklinde konuştu.

Kaya, AHBAP'a yaptığı bağış nedeniyle kendisinin de mağdur olduğunu belirterek, "Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikayet hakkımı gerekli olursa kullanacağım" dedi.

"İnsanların iyi duygularının suistimal edilmesini topluma yapılan bir kötülük olarak değerlendiriyorum"

AHBAP'ın deprem dönemindeki faaliyetlerinin kendilerinde güven oluşturduğunu belirten Kaya, "AHBAP Derneği'nin o süreçte kullanacağı çadırları Kızılay'dan temin etmesi veya çeşitli kamu görevlilerinden destek içeren açıklamalar paylaşması bizde de o dönem bir güven duygusu oluşturmuştu. Geldiğimiz noktada bu duygumuzun ve bizim kamuoyu nezdinde bilinirliğimizin kullanılarak insanlardan bağış toplanmaya çalışılmasını topluma yapılan bir kötülük olarak değerlendiriyorum" dedi.

"Bağışları bahis ve kumarda harcamak alçakça bir hareket"

İfadesinde basında yer alan iddialara da değinen Kaya, "Basından öğrendiğim kadarıyla savunmasında dayandığı hususları korkunç bir şey olarak buluyorum. Hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır" dedi.