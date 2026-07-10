Hekimhan'da İnşaatta İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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Hekimhan'da İnşaatta İnsan Kemikleri Bulundu

Hekimhan\'da İnşaatta İnsan Kemikleri Bulundu
10.07.2026 15:15
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yapılan temel kazısında insan kemikleri ve kafatası parçası bulundu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri ile kafatası parçası bulundu.

Olay, Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaatta iş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçasına rastlandı. Bunun üzerine çalışmalar durdurularak durum Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kemikler, yapılacak inceleme ve kimlik tespitine yönelik çalışma için muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İnceleme, Jandarma, Hekimhan, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hekimhan'da İnşaatta İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika

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