Hekimhan'da Traktör Devrildi, Eski Muhtar Ağır Yaralı - Son Dakika
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Hekimhan'da Traktör Devrildi, Eski Muhtar Ağır Yaralı

Hekimhan\'da Traktör Devrildi, Eski Muhtar Ağır Yaralı
01.07.2026 15:59
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu eski muhtar ağır yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada eski mahalle muhtarı ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hekimhan ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçesine gitmek üzere traktörüyle seyir halinde olan Güvenç Mahallesi eski Muhtarı Erdoğan Canlı, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki şarampole devrilerek ters döndü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen traktörün altında kalan Erdoğan Canlı, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hekimhan'da Traktör Devrildi, Eski Muhtar Ağır Yaralı - Son Dakika

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