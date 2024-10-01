Helene Kasırgası'nda Can Kaybı 133'e Yükseldi

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ABD'de etkili olan Helene Kasırgası nedeniyle 6 eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde Perşembe günü gece saatlerinde kategori 4 seviyesinde karaya çıkan; Georgia, Virginia, Tennessee, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da etkili olan Helene Kasırgası'nda bilanço artıyor. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre kasırgada toplam can kaybı 133'e yükseldi. Kasırgadan en çok etkilenen Kuzey Carolina eyaletinde en az 40 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, kasırganın eyalet üzerindeki etkisinin "tamamen felaket" olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden yarın eyaleti ziyaret edeceğini açıkladı.

Kasırga nedeniyle yaklaşık 2 milyon ev ve iş yerine hala elektrik verilemediği aktarıldı. AccuWeather hava durumu servisine göre kasırganın yol açtığı yıkımın 145-160 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. - FLORIDA