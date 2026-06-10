Helikopter Kazasında Tüm Personel Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde askeri helikopterin düşmesin sonucu tüm personel hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Azad Keşmir bölgesindeki Muzaffarabad şehri yakınlarında Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü ifade edildi. Kazada kurtulan olmadığı aktarıldı. Ekiplerin olay yerine ulaştığı ve kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulunun görevlendirildiği belirtildi. - AZAD KEŞMİR