Hendek\'te 865 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 865 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Hendek ilçesinde yapılan operasyonda H.D. (51) ve S.T. (38) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 60 bin adet boş makaron, 865 kilogram kıyılmış tütün, 6 kilogram bandrollü tütün, 2 adet tütün sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü ve 1 adet kurutucu ele geçirildi. - SAKARYA