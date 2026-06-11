Hendek'te Akıntıya Kapılan Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Hendek'te Akıntıya Kapılan Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

11.06.2026 18:46
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20 yaşındaki Emir Temiz, Aksu Deresi'nde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. İnceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılan 20 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla birlikte Hendek ilçesi Aksu Deresi mevkiine giden 20 yaşındaki Emir Temiz, serinlemek gayesiyle girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi'nin de destekleriyle Temiz'i aramak için çalışma başlatıdı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde gencin cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Olay yerindeki çalışmaların ardından gencin cenazesi, hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Sakarya, Hendek, Yaşam, AFAD, Emir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hendek'te Akıntıya Kapılan Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Senem Haydaroğlu Senem Haydaroğlu:
    hep aynı hikaye işte ülkenin durumu ne ise çevreleri de o durumda kalıyo europada bunun için korkuluk oluyo 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kurt Deniz Kurt:
    çalışan insanlar bile rahat bi gün geçiremio bu ülkede ya boş zamanını bi derede serinlemek istio ama olmuo böyle 0 0 Yanıtla
  • Gülay Balıkçı Gülay Balıkçı:
    aman çok yazık ya böyle şeyler avrupa'da olmuyo iste oraların dereleri kontrollü oluyo 0 0 Yanıtla
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