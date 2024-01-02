Hendek\'te Kamyon ve Otomobil Çarpışması Sonucu Hayatını Kaybeden Gençler Defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden iki genç defnedildi.

Köprübaşı Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu (23) idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Velioğlu ve otomobilde bulunan Mehmet Can Yelken (21) yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Mehmet Can Yelken'in cenazesi Hendek ilçesi Güldibi Mahallesi Merkez Cami'ne, Berat Velioğlu'nun cenazesi ise Hendek Merkez Cami'ne getirildi. Burada öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Yelken, Güldibi Mahallesi Mezarlığı'na Velioğlu ise Güney Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA