Hendek'te Kapalı Pazaryerinde Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika
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Hendek'te Kapalı Pazaryerinde Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kurulan kapalı pazaryerinde alacak-verecek mevzusu sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, bir kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

09.07.2024 14:38
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde kurulan kapalı pazaryerinde iki kişi arasında alacak-verecek mevzusu sebebi ile kavga çıktı. Çıkan arbede esnasında 1 kişi yaralanırken, bir kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavga, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde kurulan kapalı pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek mevzusu bulunan E.S. (39) ile G.K. (33) arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında G.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.S. ise polis ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hendek'te Kapalı Pazaryerinde Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hendek'te Kapalı Pazaryerinde Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika
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