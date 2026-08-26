Hendek'te Kimyasal Sızıntı Panik Yarattı - Son Dakika
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Hendek'te Kimyasal Sızıntı Panik Yarattı

Hendek\'te Kimyasal Sızıntı Panik Yarattı
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Tuz ruhu taşıyan kamyondaki sızıntı nedeniyle iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın tanıkları konuştu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tuz ruhu taşıyan kamyondaki varillerden sızan kimyasal maddeden gaz soluyarak etkilenen yaralılar olay anını anlattı.

Kocaeli'den Zonguldak istikametine tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan C.Ç. idaresindeki 41 AET 051 plakalı kamyonun kasasında bulunan varillerden henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı meydana geldi. Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine sürücü, aracı emniyet amacıyla D-100 kara yolu üzerindeki Hendek Küçük Sanayi Sitesi girişindeki yan yola çekerek kimyasal maddenin daha fazla kişiyi etkilemesinin önüne geçti. Olayda kamyon şoförü C.Ç.'ye güvenli bölgeye kadar yol gösteren ancak bu esnada gaz soluyarak solunum yolu problemi yaşayan Serkan Akdeniz ve olayda etrafa yayılan gazı soluyarak bayıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Bedirhan G., yaşadıklarını anlattı.

"Halktan uzaklaştırmak için oraya çektirdik"

Kamyonun kimyasal madde sızdırdığını fark eden ve güvenli bölgeye ulaşmasını sağladığını ifade eden Serkan Akdeniz, "Yolda seyir halindeyken yola asit döküldüğünü fark ettim, daha doğrusu bir motosiklet sürücüsünün asitten etkilendiğini fark ettim. 'ne oldu' diye sorduğumda yola 'asit dökülmüş' dedi. Ben yola devam ettim, kamyonu gördüm dörtlü sinyalini yakmış gidiyordu. Köprübaşı civarında ışıklarda müsait bir yere çekti aracı. Ben de yanında durdum dedim ki 'burada durma halkın içinde, halka yayılmasın, beni takip et'. O da peşimden gelerek benimle Hendek Küçük Sanayi Sitesi'ne geldi. Boş bir alana çektirdik. Orada ufak bir kanal var oraya aksın diye. Halktan uzaklaştırmak için oraya çektirdik. Ben oradan uzaklaşıyordum ki telefonum çaldı. 'Serkan Amca bu beni etkiledi nedir bu' dedi. 'Kaç oradan' dedim, çocuk geldi düştü bayıldı. Mecbur geri dönmek zorunda kaldım. Onu aldım oradan arabaya bindirdim sürükleyerek. Aldım hastaneye geldik" dedi.

"Asidi kokladıktan sonra kendimden geçtim"

Kimyasal kokudan etkilenerek olay yerinde bayılan Bedirhan G. "Yolda asidi patlamış kamyon vardı. Amcam Serkan önünden gidiyordu. Asit patlayınca bende orada ortada kalmış gibi oldum. Bayıldım. Amcam hastaneye yetiştirdi. Asidi kokladıktan sonra kendimden geçtim. Kendimi biraz öteye atabildim. Sonrasında bayıldım. Amcamda hemen hastaneye yetiştirdi. Babamın arkadaşı olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hendek'te Kimyasal Sızıntı Panik Yarattı - Son Dakika

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