Hendek’te Otobüs Yangını: Facianın Eşiğinden Dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hendek’te Otobüs Yangını: Facianın Eşiğinden Dönüldü

Hendek’te Otobüs Yangını: Facianın Eşiğinden Dönüldü
24.05.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir otobüste çıkan yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Şoförün durumu fark edip güvenli şekilde aracı emniyet şeridine çekmesiyle, muhtemel facianın önüne geçildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, bu sabah saat 06.00 sıralarında D-100 kara yolunun Ankara istikameti Hendek geçişi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünden çıkan dumanları fark eden şoför D.Ç., aracı güvenli şekilde emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti. Otobüsün arka tarafından çıkan alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından müdahaleye başladı. Olay esnasında halihazırda bayram yoğunluğu yaşanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı olay yerinin 70 metre aşağısındaki Hüseyinşeyh Mahallesi üzerinden sağlandı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otobüste ise maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Ulaşım, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hendek’te Otobüs Yangını: Facianın Eşiğinden Dönüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:20:53. #7.13#
SON DAKİKA: Hendek’te Otobüs Yangını: Facianın Eşiğinden Dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.