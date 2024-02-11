Hendek'te Patpat Kaza Yaptı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hendek'te Patpat Kaza Yaptı: 2 Kişi Yaralandı

Hendek\'te Patpat Kaza Yaptı: 2 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucunda patpat tarım aracı yan yattı. Kazada sürücü ve bir kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

11.02.2024 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması neticesinde yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayraktepe Mahallesi'nde Y.E.G. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması neticesinde yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü ve E.G. yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sakarya, Tarım, Yaralanma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hendek'te Patpat Kaza Yaptı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 01:51:24. #1.12#
SON DAKİKA: Hendek'te Patpat Kaza Yaptı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement