Hendek'te Yangın: Çift Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Hendek'te Yangın: Çift Son Anda Kurtuldu

Hendek\'te Yangın: Çift Son Anda Kurtuldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangın, evli çifti ölümden döndürdü.

16.01.2025 14:01
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında evli çift ölümün kıyısından döndü. Meydana gelen yangın sonrasında evden geriye beton yığınları kaldı.

Yarıca Mahallesi'nde E.Ü. ve eşi H.Ü.'nün kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. Bacadan çıktığı değerlendirilen yangında, alevler evi sardı. Evli çift, alevlerin sardığı evden dışarıya son anda çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde tek katlı evden geriye ise beton yığınları kaldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hendek'te Yangın: Çift Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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