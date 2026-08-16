Hendek'te Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hendek'te Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Hendek\'te Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Hendek'te yol geçmeye çalışan 80 yaşındaki kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi Cenaze Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çolak'a (80) henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine Çolak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emine Çolak'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yeni Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hendek'te Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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