Hendek\'teki Fabrika Patlamasında 1 Ölü, 30 Yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 30 kişinin yaralandığı fabrikadaki patlamada içeride mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. 30 kişinin yaralandığı patlamanın ardından ekipler, fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde fabrikanın üst katlarında içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Hastane morguna kaldırılan cenazenin tespiti için yapılan çalışmalarda şahsın kimliği belirlendi. Patlamada hayatını kaybeden kişinin Mesut Şimay olduğu tespit edildi. Şimay'ın cenazesi bugün Akyazı ilçesinde defnedilecek. - SAKARYA