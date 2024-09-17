Hendek\'teki Fabrikada Patlama: Düzce İtfaiyesi Müdahale Ediyor

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde ki fabrikada yaşanan patlama ihbarı üzerine 2 araç ve 4 personel ile olay yerine hareket eden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olayın 3. gününde söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürürken teşkilat bünyesine eklenen 28 metrelik Köpük Su Kulesi müdahaleyi hızlandırdı.

Komşu il Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında kaynağı henüz belirlenemeyen bir patlama olmuş ve sonrasında çıkan yangın kısa süre içinde büyüyerek tesisi etkisi altına almıştı. Çevre illerle birlikte Düzce Belediyesi İtfaiyesi de olayın ihbarı üzerine 2 araç ve 4 personel ile olay yerine giderek diğer illerden gelen ekiplerle koordineli şekilde çalışarak patlama sonrası çıkan yangını söndürdü. Bugün de söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken Düzce İtfaiyesi olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.

28 metreye kadar çıkabiliyor

Öte yandan geçtiğimiz aylarda, teşkilatın güç ve donanımını artırmak, özellikle sanayi alanlarında çıkan yangınlara anında ve hızlı müdahale etmek amacıyla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine alınan Köpük Su Kulesi, Hendek'te yürütülen çalışmalara hız kazandırdı. 28 metre yüksekliğe kadar çıkabilen Köpük Su Kulesi sayesinde makarna fabrikasında bulunan silolarda kor halinde yanan hammaddeleri söndürme çalışmaları yakın mesafeden yürütüldü. Tamamen açıldığında 9 katlı bina yüksekliğine kadar ulaşabilen teçhizat sayesinde büyük üretim sahaları ve sanayi alanlarında yaşanacak patlama ve yangınlara daha hızlı müdahale edebiliyor. - DÜZCE