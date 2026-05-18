Hendek'teki Patlama: Fabrika Müdürü Tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan konveyör bant sistemleri fabrikasının müdürü tutuklandı.

Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ziligen Konveyör Bant Sistemleri fabrikasında 8 Mayıs'ta buhar kazanında patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştı. Olayda aralarında Tayfun Atış'ın da bulunduğu 8 işçi yaralanmış, durumu ağır olan Atış sevk edildiği Kocaeli'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç işçinin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından memleketi Hendek ilçesinde toprağa verilmişti. Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde fabrikanın müdürü B.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen B.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA