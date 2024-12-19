Her şey bir anda oldu, 32 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi

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Her şey bir anda oldu. İzmir'de kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan 32 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi.

KAPÜŞONU, YUMURTA TOPLAMA MAKİNESİNE DOLANDI

Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.