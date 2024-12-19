Her şey bir anda oldu, 32 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi

Her şey bir anda oldu. İzmir'de kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan 32 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi.
Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.
Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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