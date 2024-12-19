Her şey bir anda oldu, 32 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi - Son Dakika
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Her şey bir anda oldu, 32 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi

Her şey bir anda oldu, 32 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 32 yaşındaki bir kadın kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

19.12.2024 18:51
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Her şey bir anda oldu. İzmir'de kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan 32 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi.

KAPÜŞONU, YUMURTA TOPLAMA MAKİNESİNE DOLANDI

Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Her şey bir anda oldu, 32 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Pinokyo Net:
    Her haberi günde 2 kere veriyorsunuz şuraya biraz liyakatlı işini bilen personel alın… 10 3 Yanıtla
  • Demokrat:
    Liyakatli insanları da bozarlar bunlar. Günde 2 kere vereceksin, başlığı böyle atacaksın vs. vs. başlığa bakarsın zannedersinki ünlü oyuncuyu timsah yemiş. habere girip okuyunca anlarsın ki ünlü oyuncu kertenkele görmüş. medya patronu nasıl isterse o olur. Liyakat her yerde sıfır. 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Eğitim şart 0 0 Yanıtla
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