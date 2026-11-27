Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 4 büyükbaş ve 24 küçükbaş hayvanı çalan 3 zanlı yakalandı. Zanlılardan biri, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki bir çiftlik evinden 4 büyükbaş ile 24 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, zanlıların kimliğini tespit ettikten sonra 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı hayvanlar ise Siverek ilçesindeki bir adreste tespit edildi.

Hayvanlar eksiksiz olarak sahibine teslim edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.