Hilvan\'da Kaçak Balık Avına Cezalı Müdahale

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak balık avlayan şahsın malzemelerine el koyan jandarma ekipleri 24 bin lira para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak başlık avcılığını önlemek için çalışmalarına devam ediyor. Atatürk Baraj Gölü güzergahında şok yol uygulaması gerçekleştiren ekipler, E.Ş. isimli şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada, kullanımı yasak olan misina balık ağı ile 180 kilogram yayın ve sazan cinsi balık ele geçirildi. Balık ve ağa el koyan ekipler, şahsa ise 1380 sayılı su ürünleri kanununu gereğince kullanımı yasak olan misina ağ ile av yapmak suçundan 24 bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı.

Yasak olmasına rağmen balık avlamaya çalışanlara uyarıda bulunan jandarma ekipleri, cezai işlemlere maruz kalmamak için av yasağı döneminde kurallara hassasiyetle uyulması gerektiğini bildirdi. - ŞANLIURFA