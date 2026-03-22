Hilvan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan aramalarda, 95 gram sıvı sentetik uyuşturucu, 63 gram tütün, 8 satışa hazır sigara, 3 uyuşturucu içme aparatı, 3 paket satışa hazır tütün, 4 cep telefonu ve 2 tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ŞANLIURFA