Hindistan'da 11 yaşındaki kız çocuğu tecavüz sonrası öldürüldü - Son Dakika
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Hindistan'da 11 yaşındaki kız çocuğu tecavüz sonrası öldürüldü

Hindistan\'da 11 yaşındaki kız çocuğu tecavüz sonrası öldürüldü
15.07.2026 14:46  Güncelleme: 14:56
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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 11 yaşındaki bir kız çocuğu, doğum günü hediyesi almak için evden çıktıktan sonra kaçırıldı, tecavüze uğradı ve çuvala konularak gölette ölü bulundu. Olay sonrası bir şüpheli polis tarafından vuruldu, 3 kişi gözaltına alındı. Hindistan'da günde 80'den fazla tecavüz vakası kaydediliyor.

Hindistan'da 4 Temmuz'da 11 yaşındaki bir kız çocuğunun arkadaşına doğum günü hediyesi almak için evinden çıktıktan sonra kaçırıldığı, daha sonra bir grup erkeğin tecavüzüne uğradığı ve çuvala konularak gölete atıldığı ortaya çıktı. Ülkede günde 80'den fazla tecavüz vakası kayda geçiyor.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Baruipur belediyesine bağlı Surjyapur köyünde 11 yaşındaki bir kız çocuğu, 4 Temmuz'da arkadaşının doğum günü partisine gitmek için evinden çıktıktan sonra bir grup erkek tarafından kaçırıldı. Ailesi aynı gün kayıp ihbarında bulunurken, kız çocuğunun 5 Temmuz sabahı bir gölette cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradığı, henüz hayattayken çuvala konulup gölete atıldığı ortaya çıktı. Otopsi raporuna göre kız çocuğunun ölüm nedeni "boğulma" olarak kayıtlara geçti. Çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından olay sosyal medyada hızla yayıldı ve çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Hindistan medyasına göre olayın baş şüphelisi, 8 Temmuz'da olay yeri incelemesi sırasında bir polis memurunun silahını alıp kaçmaya çalıştığı sırada vurularak öldürüldü. Ayrıca 3 kişi daha gözaltına alındı. Aile ve köylüler, polisin ilk gün şikayetlerini ciddiye almadığını ve konuyu ertesi gün inceleyeceklerini söylediğini iddia etti. Aile, polisin erken müdahale etmesi durumunda kız çocuğunun kurtarılabileceğini belirtti.

Günde 80'den fazla tecavüz vakası kayda geçiyor

Hindistan, kadınlara yönelik şiddetle mücadele etmekte zorlanıyor ve çok sayıda tecavüz vakasıyla dünya genelinde dikkat çekiyor. Hindistan Ulusal Suç Kayıtları Bürosu verilerine göre ülkede her gün polise 80'den fazla tecavüz vakası bildiriliyor. Aktivistler, gerçek sayının daha fazla olduğunu, mağdurların suçlanma korkusuyla polise başvurmadığını, ayrıca cezasızlık algısının bu tür vakaların daha fazla yayılmasına yol açtığını belirtiyor. Hükümetin kadınları korumak ve saldırganları cezalandırmak için hala yeterince çaba göstermediği ifade ediliyor.

Hindistan'da 2024 yılında 29 bin 536 tecavüz vakası kaydedilmişti. Çocuklara yönelik cinsel suçlar ise son 10 yılda keskin bir artış göstermiş, 2024'te cinsel istismar vakaları rekor seviyeye ulaşarak 69 bin 191 olarak kayda geçti. - KALKÜTA

Kaynak: İHA

Doğum Günü, Hindistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Bengal, Polis, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da 11 yaşındaki kız çocuğu tecavüz sonrası öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da 11 yaşındaki kız çocuğu tecavüz sonrası öldürüldü - Son Dakika
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