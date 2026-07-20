Hindistan'da Muson Yağışları Felakete Yol Açtı - Son Dakika
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Hindistan'da Muson Yağışları Felakete Yol Açtı

20.07.2026 13:08
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Hindistan'da muson yağışları nedeniyle Poonch, Nagaland ve Assam'da 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir eyaletine bağlı Poonch, Rajouri ve Doda bölgeleri ile Nagaland ve Assam eyaletlerinde hafta sonu etkili olan şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da etkili olan muson yağışları felakete yol açtı. Cemmu Keşmir eyaletine bağlı Poonch, Rajouri ve Doda bölgelerinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 15 kişi hayatını kaybetti. Kuzeydoğudaki Nagaland eyaletinde ise aralıksız yağışların tetiklediği toprak kaymalarında 9 kişi yaşamını yitirdi. Assam eyaletinde meydana gelen sellerde de bir kişi hayatını kaybederken, yetkililer eyalet genelindeki 7 bölgede 57 binden fazla kişinin şiddetli yağışlardan etkilendiğini bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin kuzeybatı, doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde gelecek 6-7 gün boyunca muson yağışlarının devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Nepal'de haziran ayından bu yana 27 kişi öldü

Hindistan ile sınırı olan Nepal'de de haziran ayından bu yana süren muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması, şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi gibi olaylarda 27 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 69 kişi yaralandı. Nepal polisinden bugün yapılan açıklamada, başkent Katmandu'yu güney ovalarına bağlayan yollar da dahil olmak üzere birçok otoyolun toprak kaymaları sonrası ulaşıma kapandığı bildirildi. - KEŞMİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Hindistan, 3. Sayfa, Assam, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da Muson Yağışları Felakete Yol Açtı - Son Dakika

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