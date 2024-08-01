Hindistan'da Muson Yağmurları: 7 Eyalette 32 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Muson Yağmurları: 7 Eyalette 32 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucunda son 24 saatte 7 eyalette 32 kişi hayatını kaybetti. Kerala eyaletinde ise can kaybı 256'ya yükseldi. Ülke genelindeki şiddetli yağışlar nedeniyle birçok ev, okul ve hastane hasar gördü. Kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp durumdaki 220 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

01.08.2024 12:58
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Hindistan'da devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son 24 saatte 7 eyalette 32 kişi hayatını kaybetti. Kerala eyaletinde ise can kaybı 256'ya yükseldi.

Hindistan, muson yağmurlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 7 eyaleti vuran şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Himaçal Pradeş'te birçok ev, okul ve hastane hasar gördü. Tüm okullar ve eğitim kurumları kapatıldı. 4 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi kayboldu. Halkın dere ve nehir kıyılarından uzak durması istendi. Bir binanın yıkıldığı anlar amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Uttarakhand'ta ise 10, tek günde yağış rekoru görülen Delhi'de 5, Bihar'da 5, Haryana'da 3, Rajasthan'da 3, Uttar Pradeş'te 2 kişi hayatını kaybetti.

Kerala'da can kaybı 256 oldu

Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde ise salı günü meydana gelen toprak kaymalarının bilançosu artıyor. Eyalet Sağlık Bakanı Veena George, Wayanad bölgesindeki heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 256'ya yükseldiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Mahsur kalan binlerce kişi ekipler ve ordu personeli tarafından kurtarılırken, kayıp durumdaki 220 kişi için çalışmaları sürüyor. - HİMAÇAL PRADEŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Muson Yağmurları: 7 Eyalette 32 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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