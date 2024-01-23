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Hindistan'da Myanmar'a ait askeri uçağın pistten çıkması sonucu 8 asker yaralandı - Son Dakika
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Hindistan'da Myanmar'a ait askeri uçağın pistten çıkması sonucu 8 asker yaralandı

Hindistan'ın Mizoram eyaletinde bulunan Lengpui Havaalanı'nda Myanmar'a ait askeri uçağın pistten çıkması sonucu 8 asker yaralandı. Uçağın çatışmalar nedeniyle Hindistan'a sığınan askerleri ülkelerine geri götürmek üzere havalimanına geldiği belirtildi. Son 2 ay içinde yaklaşık 700 Myanmar askeri Hindistan'a geçti ve geri gönderilmeye başlandı.

Hindistan\'da Myanmar\'a ait askeri uçağın pistten çıkması sonucu 8 asker yaralandı
23.01.2024 - 13:52,
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Hindistan'daki bir havaalanında Myanmar'a ait askeri uçağın pistten çıkması sonucu 8 asker yaralandı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Mizoram eyaletinde yer alan Lengpui Havaalanı'nda 14 kişinin bulunduğu Myanmar'a ait askeri uçak pistten çıktı. Hindistanlı askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 8 askerin yaralandığı, çalılık alana giren uçağın gövdesinin çatladığı belirtildi. Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hint polisi ve askeri yetkililerin açıklamasında, uçağın çatışmalar nedeniyle geçtiğimiz hafta Hindistan'a sığınan askerleri ülkelerine geri götürmek üzere havalimanına geldiği ifade edildi.

Myanmar'daki cunta karşıtı silahlı grupların sınırlara yakın birçok askeri karakol ve kasabanın kontrolünü ele geçirmesinin ardından son 2 ay içinde yaklaşık 700 Myanmar askeri Hindistan'a geçti. Hindistan ise askerleri ülkelerine geri göndermeye başladı. Hindistanlı askeri yetkilere göre geçtiğimiz hafta 276 Myanmar askeri Hindistan'a geçti, bunlardan 184'ü geri gönderildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Myanmar'a ait askeri uçağın pistten çıkması sonucu 8 asker yaralandı - Son Dakika


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