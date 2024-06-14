Hindistan'ın Sikkim eyaletinde sel ve heyelan: 6 ölü, 2 bin 400 turist mahsur - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde sel ve heyelan: 6 ölü, 2 bin 400 turist mahsur

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda 6 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 400 turist mahsur kaldı. Teesta Nehri'nin taşması sonucu evler hasar gördü, köprüler ve yollar büyük zarar gördü. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

14.06.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda 6 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 400 turist mahsur kaldı.

Hindistan'ın turizm merkezi Sikkim eyaletinin kuzeyinde son günlerde etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelana yol açtı. Teesta Nehri taşarken, yaklaşık 50 ev kısmen hasar gördü veya yıkıldı. Köprülerde ve yollarda da büyük hasar meydana geldi. Yetkililer, 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Heyelan yolları kapatması ve köprülere zarar vermesiyle yaklaşık 2 bin 400 turist eyaletteki farklı turistik noktalarda mahsur kaldı.

Ekiplerin yolların açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Hindistan, turist, Ulaşım, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'ın Sikkim eyaletinde sel ve heyelan: 6 ölü, 2 bin 400 turist mahsur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:40:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'ın Sikkim eyaletinde sel ve heyelan: 6 ölü, 2 bin 400 turist mahsur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement