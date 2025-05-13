Hiroshima Üniversitesi'nde Patlamamış Bomba Bulundu - Son Dakika
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Hiroshima Üniversitesi'nde Patlamamış Bomba Bulundu

Hiroshima Üniversitesi\'nde Patlamamış Bomba Bulundu

Hiroshima Üniversitesi'nde yıkım sahasında savaş zamanına ait patlamamış bomba bulundu, dersler iptal edildi.

13.05.2025 10:50
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Japonya'daki Hiroshima Üniversitesi'nin Kasumi Kampüsü'ndeki bir yıkım sahasında savaş zamanından kalma patlamamış bomba bulundu.

Japonya'nın Hiroshima şehrinde bulunan Hiroshima Üniversitesi güne bomba paniği ile başladı. Okulun Kasumi Kampüsü'ndeki bir yıkım sahasında çalışan işçiler yerel saatle 10.20 sıralarında polise kazı sırasında bombaya benzer bir cisim bulunduğu ihbarını yaptı. Polis incelemede yaklaşık 90 santimetre uzunluğunda ve 25 santimetre çapındaki cismin savaş zamanından kalma patlamamış bir bomba olduğunu tespit ederken olay yeri ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Üniversitede öğleden sonra yapılması planlanan dersler tedbir amacıyla iptal edildi. Aynı yerleşkede bulunan Hiroshima Üniversitesi Hastanesi'nin ise tıbbi hizmetlere normal şekilde devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, talep üzerine olay yerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı uzman imha ekiplerinin sevk edildiği açıklandı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güvenlik, Olaylar, Japonya, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hiroshima Üniversitesi'nde Patlamamış Bomba Bulundu - Son Dakika

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