Hiroshima Üniversitesi\'nde Patlamamış Bomba Bulundu

Japonya'daki Hiroshima Üniversitesi'nin Kasumi Kampüsü'ndeki bir yıkım sahasında savaş zamanından kalma patlamamış bomba bulundu.

Japonya'nın Hiroshima şehrinde bulunan Hiroshima Üniversitesi güne bomba paniği ile başladı. Okulun Kasumi Kampüsü'ndeki bir yıkım sahasında çalışan işçiler yerel saatle 10.20 sıralarında polise kazı sırasında bombaya benzer bir cisim bulunduğu ihbarını yaptı. Polis incelemede yaklaşık 90 santimetre uzunluğunda ve 25 santimetre çapındaki cismin savaş zamanından kalma patlamamış bir bomba olduğunu tespit ederken olay yeri ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Üniversitede öğleden sonra yapılması planlanan dersler tedbir amacıyla iptal edildi. Aynı yerleşkede bulunan Hiroshima Üniversitesi Hastanesi'nin ise tıbbi hizmetlere normal şekilde devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, talep üzerine olay yerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı uzman imha ekiplerinin sevk edildiği açıklandı. - TOKYO